ممثل من طراز خاص، صاحب مدرسة تمثيلية من طراز رفيع، استطاع الوصول إلى النجومية مدفوعا بموهبة قوية تليق بالكبار، يحل اليوم عيد مولد الفنان الكبير محمود ياسين، الذي قدم على مدار نصف قرن مجموعة كبيرة من الأعمال الخالد في ذاكرة السينما المصرية.

تميز محمود ياسين باعتباره ممثل صاحب موهبة كبيرة يجيد التعبير باستخدام أدواته ببراعة شديدة، فتميز في أعمال عديدة حتى أصبح فتى الشاشة الأول دون الاعتماد على وسامة خارجية فتحت الباب على مصرعيه لنجوم قبله، ولكن على موهبة حقيقية، ورغم أن أعماله تقترب من 150 فيلمًا إلا أن هناك تجارب تعتبر خارجة عن المألوف في مشواره.

- "قاهر الظلام":

من إخرج عاطف سالم، قدم محمود ياسين عام 1978، السيرة الذاتية للكاتب الراحل طه حسين في فيلم بعنوان "قاهر الظلام"، ويتناول العمل حياته من بدايته ومحنة فقدان بصره حتى وصوله إلى منصب وزير المعارف.

وكان أول الأعمال الدرامية التي تتناول حياة عميد الأدب العربي، وفي العام التالي جرى إنتاج مسلسل "الأيام" المأخوذ عن سيرته الذاتية، وقام ببطولته الراحل أحمد زكي.

- "التعويذة":

يعتبر من أول تجارب أفلام الرعب في السينما المصرية، وكان من الأعمال الناجحة، وتسبب في رعب جيل بأكمله، ويعد أيضا من التجارب المختلفة التي خاضها محمود ياسين في مشواره السينمائي، وهي التجربة التي حملت اسم المؤبف والمخرج محمد شبل، إنتاج عام 1987.

وقدم "ياسين" خلال الفيلم دور معلم يعيش في منزل قديم برفقة عائلته المكونة من والدته وزوجته ونجله بالإضافة إلى شقيقتيه، وعندما يريد بيع المنزل تتدخل القوى الشيطانية لطردهم خارجه بأعمال غريبة.

- "الستات":

الكوميديا مساحة غير معتادة بالنسبة لمحمود ياسين، إلا أنه قدم تجربة ناجحة في فيلم "الستات" الذي يحمل طابع كوميدي بدرجة كبيرة، الذي حمل توقيع المخرج مدحت السباعي، عام 1992.

وتدور أحداث لفيلم حول صحفي يتولى رئاسة تحرير الصحيفة التي يعمل بها، وبينما تتسم شخصية بالجدية التامة إلا أن تقرب السيدات منه يضعه في مأزق كبير.