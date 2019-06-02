شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو شمال أسوان، انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث على الطريق الصحراوي أمام مركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان.

وانتقل إلى موقع الحادث مجموعة من سيارات الإسعاف ورجال الشرطة وتبين انقلاب ميكروباص أثناء سيره على الطريق الصحراوي ما أسفر عن مصرع كلًا من: مصطفى صلاح 27 سنة، وأحمد إسماعيل 42 سنة، وعبدالمحسن عثمان 37 سنة، وجثة مجهولة تم نقلهم لمشرحة إدفو العمومية.

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفيات أسوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.