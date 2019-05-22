أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق "طوخ – شبين القناطر"، بسبب السرعة، حيث اصطدمت السيارة في عامود إنارة، وانقلبت وتم نقل المصابين الى مسشتفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا بانقلاب سيارة أجرة بطريق "طوخ – شبين"، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقلت سيارات الإسعاف وتبين أثناء سير سيارة أجرة بالطريق، اصطدمت بعامود إنارة بسبب السرعة، فانقلبت على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.