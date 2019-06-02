قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، بانتهاء فريق جينيس للأرقام القياسية من قياس مائدة إفطار "مصر بتفطر في العاصمة" بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي استقبلت بالأمس نحو 8 آلاف صائم.

وحطمت مصر الرقم القياسي وسجلت مائدة "مصر بتفطر في العاصمة" كأطول مائدة إفطار في العالم بطول 3189 متر، وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها مصر رقمًا قياسيًا خلال أسبوعين بتسجيل كوبري روض الفرج كأعرض كوبري معلق في العالم.

وكانت شركة العاصمة الإدارية نظمت أمس، حفل إفطار بعنوان "مصر بتفطر في العاصمة" والذي يضم مواطنين من مختلف الفئات.

وتضمن الحفل العديد من الفعاليات منها عروض الـ"فاير شو" وإذاعة مباراة نهائي أبطال أوروبا.