تحدث الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، عن علاقته بالله عز وجل، قائلًا: "ربنا بيطبطب عليّ وبيحضني وبيغفر لي أخطاءي وبيحتويني، ودي صورة الإله اللي بكلمه وبناجيه في أي وقت، بحب ربنا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلم ربنا"، عبر إذاعة "راديو 9090"، أنه يشعر أحيانًا، أن الدنيا تضيق عليه كثقب الإبرة، وعندها تبرز الصورة الحانية لله عز وجل.

وذكر "منتصر"، موقفًا خفف فيه الله عز وجل وطأته عليه، حيث كان صغيرًا ومرضت والدته: "سمعت كلمة روماتيزم في القلب، أمي ماتت وهي عندها 26 سنة، وأختي ماتت قبلها وكنت لوحدي في أولى ابتدائي".

وأضاف: "ولما كنت بقلب لقيت كلمة الصمام الميترالي ومستنيين طبيب مصري كبير يجي من بره عشان يعمل أول عملية من نوعها في الصمام الميترالي وكانت والدتي هتعملها، لكن كانت نسبة فشل العملية 70%".

وتابع: "كلمت ربنا إن أمي تفضل معايا شوية، وعملت العملية لكن جالها عرض جانبي، وكان انتصار كبير، وخرجت من العملية مش بتنطق كويس، وكنت أنا الوحيد اللي بيقدر يفسر كلامها اللي كان طلاسم وشفرات وألغاز، وده قربني منها".

وأردف، أن الله لبى طلبه، وأطال عمر والدته، حيث ربته على طرح التساؤلات، لأنها كانت مثقفة وقارئة جيدة.

وواصل: "عندما استجاب الله لطلبي كنت سعيدًا جدًا، حيث كنت أتواصل مع والدتي خارج نطاق الأسرة، واستطعت أن أفهم كلماتها التي كانت تخرج بصعوبة شديدة".

واختتم: "أحب الإله الذي خلقنا، لا ذلك الإله الذي خلقه البشر، أنا والله أصدقاء، وأناجيه دائما، وأتوسل إليه دائمًا، عندما يكون نجلي متعثرًا ويواجه بعض الصعوبات، لكني أناجي الله دون صراخ، لأنها علاقة خاصة، حتى لو اعتقد الكون كله بعكس ذلك، فالعلاقة بيني وبين الله علاقة حب لا تحتاج إلى طقوس توثق هذا العقد، هي علاقة حب بدون سقف أو جدران".