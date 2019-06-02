تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة شقة ابنة أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن شخصا مجهولا استغل غياب نجلة شوبير وزوجها عن المنزل وفتح الشقة بمفتاح "مصطنع"، واستولى على خاتمين وغويشة ذهبية، وفر هاربا.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، أن المشتبه فيه بارتكاب الواقعة من المترددين على شقة، وبدأت القوات فحص العاملين بالشقة والمترددين عليها وتفريغ الكاميرات لتحديد الشخص الذي خرج ودخل الشقة في وقت معاصر للواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.