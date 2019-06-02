أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 180 ألف طن بنسبة 94% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم، وذلك طبقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح.

وأوضح المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، فقد زادت كمية التوريد في شهر رمضان الحالي من 30 ألف طن في العام السابق إلى 140 ألف طن في العام الحالي أي بزيادة بلغت 110ألف طن، حيث يعود النجاح في ارتفاع معدلات التوريد لهذا الموسم إلى العمل بنظام الفترتين، وإتاحة الوقت الكافى للمزارعين للتوريد صباحا ومساء دون حدوث مشاكل أو تكدس، وذلك ضمن خطة المحافظة التي أسهمت فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة للخروج بالموسم بالشكل المطلوب.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، لتقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، والذي يتناول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال األتوريد واستلام الأقماح بالمواقع التخزينية البالغ عددها 20 موقعاً على مستوى المحافظة، والتي تقوم فيها لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

من جانبه أشار مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح بالمحافظة، إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول بشكل سلس ومنتظم دون معوقات أومشكلات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا.