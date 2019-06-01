أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل بالقرب من مدخل مدينة بنى سويف الجديدة.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: محمد فرغلى محمد عيد ٥٣ سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد نور الدين طه 55 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالزراع الايسر حوالى ٧سنتم ، واسلام طه طه 27 سنة، أعمال حرة، مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، واسلام محمد محمود ٢٥ سنة، محاسب، مصابا بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة بنى سويف، وجمال محمد ٢٣ سنة، طالب ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا اشتباه كسر بالزراع الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.