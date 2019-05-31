لقي تاجر خردة مصرعه، وأصيب آخران، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل على الطريق الصحراوي الشرقي "بني سويف - الزعفرانة" بالقرب من الكيلو 45، ونقلوا للمستشفى الجامعي.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المتوفي يدعى مصطفى بكرى محمود، 19 سنة، مقيم بهواره المقطع بالفيوم، تاجر خردة، وأن المصابين هما، احمد عبد الشافى عبد الحليم، 15 سنة، طالب، مقيم هواره المقطع، ومصاب بجروح بالوجه وسحجات بالجسم، وشقيقه مؤمن عبد الشافى عبد الحليم، 21 سنة، ومقيم بذات العنوان، ومصاب بسحجات في الجسم.