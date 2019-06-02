أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل مواقفه فيما يخص مصيره.

وأشار السيسي إلى أن مصر لم ترض عن أي شيء لا يريده الفلسطينيون، مشيرا إلى أن صفقة القرن موضوع يتحدث البعض عنه في الإعلام، وهم من أطلقوا عليه هذا الاسم.

ووجه الرئيس حديثه للشعب المصري: "بتسألوا إيه الحكاية؟، والسيسي ناوي على إيه؟، وهيدي حاجة لحد؟"، مضيفا: "وهو انتوا بتعملوا إيه، محدش يقدر يعمل حاجة غير بيكم".

جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام، وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

وأضاف السيسي: "هل تتصوروا مثلا إني ممكن أفرط مثلا؟.. طيب ليه؟".

واستطرد: "ربنا يجعلنا مخلصين وشرفاء.. وانتوا يا مصريين محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم، ومحدش يفرق بينَّا وبين بعض"، ووجه حديثه إلى أهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار: "هتسيبوا حاجة لحد؟".