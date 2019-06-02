"وكيل الأزهر": السيسي مهتم بنشر الفكر المعتدل

قال الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته باحتفالية ليلة القدر، اليوم، على أهمية أن يراقب الإنسان نفسه وعمله، قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة.

وتابع أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتفالية ليلة القدر كل عام أكبر دليل على اهتمامه بنشر مبادئ الدين، والفكر المعتدل، وتصحيح المفاهيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي استشهد بالآية القرآنية الكريمة "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، لافتًا إلى أن هذه الآية لا تعطي أي شخص أن يعتدي على أي زائر للبلاد مهما اختلف جنسيته أو دينه.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يحفظ للناس حقوقهم وحياتهم وأموالهم، وهو ما ينبغي أن يكون عليه كل فرد مسلم في هذا العصر.