تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 981 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 996 حكم في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضية إتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و78 قضية تموين متنوعة، و76 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 258 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.