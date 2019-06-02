قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجي، وعضوية المستشارين تامر محمد محرم وأحمد محمد محمود، وأمانة سر أحمد أمين ومحمود حفني، اليوم، بإحالة أوراق 3 متهمين متورطين في قتل سائق دراجة بخارية إلى مفتى الجمهورية، تمهيدا لإعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الثانس من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

قال مصدر قضائي إن المحكمة قضت، اليوم، بإحالة أوراق كل "م.س.ع"، و"إ.ا.ع"، و"ي.م.ي" إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقا بتهمة قتل المجنى عليه "محمد.أ.ب" بمدينة المنيا بعد الاستيلاء على دراجته البخارية ونهب محتوياته الشخصية في شهر سبتمبر الماضي على مصرف المحيط بمدينة المنيا وترك جثته ملقاة بمصرف المحيط.

وكان المستشار أحمد الفولي، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين في شهر يناير الماضي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2817 لسنه 2018 كُلي جنوب المنيا بتهم إحراز أسلحة نارية وعزم النية والقصد على قتل شخص وإيهامه بتوصيلهم والاستيلاء على الدراجة البخارية ومحتوياته الشخصية.