قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه تعلم على يد الدكتور جلال السعيد، رئيس قسم القلب الأسبق بطب قصر العيني، مضيفًا: "الدكتور جلال السعيد أحد مؤسسي جمعية القلب المصرية، أكبر من له الفضل علي، وتسلمني وأنا طالب، وعلمني أن أدرس مجانا".

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج " ربي زدني علما"، الذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد": "جلال السعيد أستاذ علم أجيال، درس لنا القلب والقسطرة، وأفضل من كان يستخدم السماعة في الكشف.. كما أنه علمني وعلم ابني".

وتابع: "جلال السعيد كانت له مقولة شهيرة، هي: (أنا عايز طالب بيفكر مش بيفتكر)، فقد كان يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين".