عاقبت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، 4 متهمين بالسجن بين 5 و7 سنوات، فيما برأت اثنين في أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بمعاقبة 2 من المتهمين بالسجن 7 سنوات في قضية اقتحام مجلس مدينة ملوي، ومتهم ثالث بحرق مدرعة شرطة بمركز بني مزار، فيما قضت المحكمة بمعاقبة متهم رابع في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط بالسجن حضوريا بالسجن 5 سنوات، كما برأت 2 آخرين فى أحداث عنف مدينة المنيا واقتحام مبنى النيابة الإدارية بمركز ديرمواس.

وكان المتهمون، قد عُوقبوا خلال أعوام 2017 و2018 بالسجن المؤبد غيابيا، وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.