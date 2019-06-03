قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد أجواء رائعة وودية، وتفاعلا بين الحضور وأهالي وأسر الشهداء الذين أتوا من كل أنحاء مصر، تلبية لدعوته، معبرًا عن سعادته بحضوره له.

وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام، وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

وأضاف زمزم لـ"الوطن"، أنه يحضر إفطار الأسرة المصرية للعام الثالث على التوالي، ممثلًا عن مؤسسة صناع الخير، كواحدة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي يحرص الرئيس على دعوتها باستمرار، وتوجيه الشكر لها على ما تقدمه من خدمات للمجتمع.

وأشار إلى أن الرئيس تحدث خلال الإفطار إلى الحضور جميعًا، ووجه الشكر إلى منظمات المجتمع المدني خصيصًا على خدمة الوطن بشكل تطوعي دون مقابل.

ولفت إلى أن الرئيس تحدث كذلك عن المشروعات والإنجازات والحملات القومية التي شهدتها البلاد خلال 2018.