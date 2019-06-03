"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

شهدت مدينة طنطا حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بعمارة محمد فريد بطنطا الكائنة بشارع يحمل ذات الاسم، قبيل لحظات من أذان مغرب أمس، ونتج عن الحريق وفاة شاب يُدعى "شريف صقر" مع والدته، حيث كانا يستعدان لتناول وجبة الإفطار سويا، لكن كان للقدر رأي آخر، حيث اندلعت النار بشقتهما، ولقى "شريف" مصرعه، أثناء محاولة إنقاذ نفسه ووالدته.

قصة "شريف" تناولها مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إشادتهم ببره بوالدته وإصراره على إنقاذها حتى اللحظات الأخيرة من حياته، قبل أن تطالهما النيران سويا، في مشهد مأساوي، واصفين إياه بالشهيد.

ونشر مغردون صورا للشقة التى اندلعت فيها النيران والتى أتت على محتويات الشقة، فضلا عن صورة له.

ونشر حساب حمل اسم ياسر المحلاوي صورة الشاب وقال: "البقاء لله في وفاة البطل الشهيد شريف صقر في حريق عمارة محمد فريد في طنطا هو ووالدته شريف رفض أنه يسيب والدته لوحدها وقرر أنه يفضل معاها وميتخلاش عنها وقدره أنه يتوفى معاها.. ربنا يرحمك ويصبر إخواتك".

"الوطن" تواصلت مع مصدر مقرب من أسرة الشاب المتوفى، وقال إنه كان بارا بوالدته طيب السمعة ومحبوب من الجميع، وكان يقيم في منزل آخر، وحضر، أمس، لتناول الإفطار معها، إلا أن الحريق اندلع ولقى مصرعه مع والدته.

ولم يتسن لـ"الوطن" معرفة سبب الحريق، وقال مصدر أمني إن النيابة العامة انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة في شارع محمد فريد، التابع لدائرة قسم ثان طنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن الغربية، إن الحريق داخل شقة في الطابق الخامس في عقار بشارع محمد فريد، وأسفر عن مصرع ربة منزل ونجلها (شريف صقر- 22 عاما)، اختناقا، حيث عثر على جثتيهما على سلالم العقار وليس داخل الشقة، ومن المرجح أن يكون أثناء محاولتها الهروب غير أنهما لم يتمكنا بسبب كثافة الدخان واحتناقهما، كما أسفر عن إصابة 2 آخرين باختناقات وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.