ضبط طبنجة وحشيش وأدوية مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب سلاح ناري وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة، مع راكبين قادمين من إيطاليا.

البداية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه محمد عبدالباقي مأمور الحركة في راكب مصري، حاول استغلال الزحام الشديد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبالعرض على طارق محمد محمود مدير الإدارة بالإنابة قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي"، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود طبنجة نارية و50 جرام حشيش، وكمية من أقراص "التامول"، مخبأة داخل جهاز "فاكس".

وعلى نفس الرحلة اشتبه عبداللطيف محمد الحسيني، مأمور الحركة، في راكب مصري قادم من إيطاليا أيضا، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 50 علبة أدوية بشرية تستخدم لعلاج الأورام السرطانية مخبأة بين طيات ملابسه بحقيبته، وبلغت قيمة المضبوطات مليون جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.