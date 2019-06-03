ولد الغلابة الحلقة 28.. الشرطة تقبض على "صديق وعيسى" بسبب "الاستروكس"

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث أجبر الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسي"، شقيقة الفنان إدوارد، الذي يٌجسد شخصية "صديق"، بالإقلاع عن تجارة المخدرات، ووافق صديق على ذلك، لكنه خادع عيسي واستمر في تجاره المخدرات.

واستطاع "عيسي" تجميع عائلته في منزل واحد، وكان شقيقهم الفنان كريم عفيفي، الذي يُجسد شخصية "حمزة" متواجد داخل المنزل، بعد هروبه من السجن عقب الحكم عليه بالإعدام بقتل شقيقته الفنانة ريم عيسي، والتي تُجسد شخصية "قمر" كما حضرت الفنانة إنجي المقدم، والتي تجسد شخصية "صفية"، التي تحقد على شقيقها عيسي وتقوم دومًا بإبلاغ قسم الشرطة عنه.

ترقبت صفية شقيقها صديق أثناء دخوله لمنزل مهجور، وتتبعته وعندما دخلت وجدت أنه ما زال يُتاجر في المخدرات، فظنت للوهلة الأولى أن شقيقها عيسي أيضًا ما زال يُتاجر في المخدرات، فأبلغت الشرطة عن عيسي وعن مكان تصنيع الاستروكس، بالرغم من أن صديق كان يقوم بذلك دون علم "عيسي"، فقامت قوات الشرطة بمداهمة المنزل والقبض على مُصنع الاستروكس.

اعترف مُصنع الاستروكس أن عيسي هو من أرغمه على العمل معه في تجارة المخدرات هو وشقيقه "صديق"، وأبلغت صفية شقيقها صديق أنها قامت بإبلاغ الشرطة من أجل التخلص من عيسي، فأبلغها أنه هو من يتاجر في المخدرات وعيسي ليس له علم بذلك، وأبلغ صديق شقيقه عيسى بذلك، فأمره الأخير بالاختفاء حتى يتحدث مع المحامي جمال لبه، الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر.

ألقت قوات الشرطة القبض على "صديق" في نهاية أحداث المسلسل، بينما أمر عيسي زوجته "فرح"، التي تُجسد شخصيتها الفنانة مي عمر، بالانتقال فورًا من المنزل ومغادرته حتى لا تقوم الشرطة بمداهمته والقبض عليهما.