الحلقة 26 من ولد الغلابة.. عيسى يصالح صفية ويتزوج فرح

تستمر أحداث مسلسل "ولد الغلابة"، في حلقته السادسة والعشرين، حيث لجأ "عيسى"، أحمد السقا، إلى تسجيل فيديو لشقيقه "حمزة"، يزعم فيه أنه يعيش في دولة السودان، من أجل نشره عبر منصات السوشيال ميديا، حتى يبعد الشرطة عن مراقبته والبحث عن شقيقه الهارب من تنفيذ حكم الإعدام.

واتفق "عيسى" مع المحامي "جمال لبه" الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، من أجل توصيل الفيديو للشرطة، واتفق "عيسى" مع "لبة" على توصيل الفيديو مفبرك للشرطة حتى تكف عن ملاحقته.

كما تزوج "عيسى" من "فرح"، التي تجسد شخصيتها مي عمر، كما يصالح صفية، التي تجسد شخصيتها، إنجي المقدم.