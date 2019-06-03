وصف النائب أحمد الضوي عضو البرلمان عن الدائرة الشمالية بالبحرالأحمر، في بيان له، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار نقل موقف السيرفيس من وسط مدينة الغردقة إلى نهاية شارع المصالح "غير مدروس".

وأكد "الضوي"، أن مكتبه سلم خطابا صادر لمكتب محافظ البحرالأحمر بطريقة رسمية، ونصه "أن يجرى إلغاء القرار العشوائي الخاص بنقل موقف الدهار والعناء اللذي تكبده أهالي مدينة الغردقة تجاه هذا القرار غير المدروس".

ونوه النائب "أنه لن يرضى بأي مسكنات مطروحة، وأن مصلحة المواطن تعلو فوق أي شيء، ونعطي مهلة أخيرة لتعديل الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأشار النائب إلى "أنه إذا استمر الوضع الحالي لبداية العام الدراسي الجديد سيتحول الأمر إلى كارثة".

جدير بالذكر قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، نقل موقف السرفيس من ميدان الدهار بوسط مدينة الغردقة إلى نهاية شارع المصالح، وذلك لتقليل الكثافة المرورية وازدحام السيارات والحفاظ على الشكل العام لميدان الدهار، جاء ذلك خلال تفقده ظهر أمس لإجراءات نقل الموقف.

ويشمل الموقف الجديد المناطق التالية "حفر الباطن، الأحياء، عربية، القرى، السقالة، وأبو عشرة"، كما يحتوي على دورات مياه لتوفير الخدمات بالموقف، كما وجه الوحدة المحلية بوضع لافتات لمكان الموقف الجديد ورفع كفاءة الموقف القديم.

بينما لم يلقى القرار القبول لدى الكثير من المواطنين وصبوا غضبهم بخاصة أن الموقف القديم كان بجوار سوق الخضار مباشرة والمحلات التجارية/ بينما يبعد الموقف الجديد عن منطقة السوق معللين بأنهم يتحملوا مشقة في الذهاب إلى الموقف الجديد سيرا على الأقدام خاصة أن سائقي الميكروباصات رفضوا تنفيذ تعليمات المحافظ بتوصيلهم بالمجان حتى الموقف الجديد.