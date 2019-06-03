يحدث اليوم| استطلاع هلال شوال.. والسكة الحديد تشغل 8 قطارات مكيفة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الإثنين، 3 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الإفتاء تستطلع هلال شوال لعام 1440 هـ

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

السكك الحديدية تبدأ تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح

تبدأ هيئة السكك الحديدية تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح، استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنين نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنين نوم.

الاحتفال باليوم العالمي للدراجة الهوائية

يحتفل العالم باليوم العالمي للدراجة الهوائية، والتي تعد إحدى وسائل النقل الأساسية في العديد من المناطق، وتمثل جزءا مهما من حل مشكلة التنقل وحماية البيئة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية ما يؤدى إلى تحسين جودة الهواء ، بالإضافة إلى سلامة الطرق.

فتح تقديم التظلمات لشهادة الإعدادية بالغربية

تبدأ مديريات وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية فتح باب التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018 لمدة 15 يوما على مستوى الإدارات التعليمية.

مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وحرس الحدود في العاشرة مساء باستاد حرس الحدود، من دون جمهور.

حملات مكثفة على أسواق المنصورة استعدادا لعيد الفطر

تحت إشراف الوحدات المحلية للأحياء والمدن والمراكز والإدارات التموينية والصحية والبيطرية تتواصل الحملات المكثفة على الأسواق والمنافذ الغذائية لضمان جودة صلاحية السلع المعروضة، وكذلك الرقابة على المخابز ومراكز توزيع اسطوانات البوتاجاز ومواقع الحدائق والمتنزهات العامة بالشوارع الرئيسية وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بجميع أنحاء المحافظة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.