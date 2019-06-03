تطرح شركة "نجوم ريكوردز"، أول أغنية من ألبوم النجم رامي صبري، بعنوان: "أنا بابا"، وذلك أول أيام عيد الفطر، حيث من المقرر أن يتم طرح الألبوم فى موسم الصيف الجاري.

ألبوم رامى صبرى الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم 12 أغنية، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، أما عن أغنية "أنا بابا" فيتم التعاون فيها مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى.

وخضع رامى صبرى، لجلسة تصوير خاصة بالألبوم، مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.

ويستعد الفنان رامى صبري لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، حيث مقررا إقامته فى مدينة جدة.