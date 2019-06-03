تواصل مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فحص المشتبه بهم لكشف غموض واقعة سرقة شقة ابنة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ شخصًا مجهولًا استغل غياب نجلة شوبير وزوجها عن المنزل وفتح الشقة بمفتاح "مصطنع"، واستولى على خاتمين وغويشة ذهبية، وفر هاربا.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، أنَّ المشتبه فيه بارتكاب الواقعة من المترددين على شقة، وفرغت القوات الكاميرات لتحديد الشخص الذي خرج ودخل الشقة في وقت معاصر للواقعة.

وباشرت نيابة أكتوبر تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء زوج ابنة "شوبير" لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة.