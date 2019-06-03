قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنّ الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، كثّفت جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق، من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات المستوردة، خاصة الغذائية، لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك المصري.

وأظهر تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن الأنشطة الرقابية على المنتجات المستوردة والمصدرة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، أنّ الهيئة استقبلت 110 آلاف و532 رسالة غذائية وصناعية، بإجمالي كمية تصل لـ20 مليون طن، تنوعت بين لحوم ودواجن مجمدة وحبوب ولعب أطفال ومنظفات وبلاط سيراميك ودهانات ومواد لاصقة وأدوات صحية وحديد وإسمنت وورق وصابون وملابس ومفروشات، وتم فحصها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأوضح التقرير أنّ الرسائل الواردة تنوعت بين صناعية وغذائية، إذ استقبلت الهيئة 69 ألفا و788 رسالة صناعية، و40 ألفا و744 رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 108 آلاف و611 رسالة صناعية وغذائية، ورفض 1921 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأضاف جابر أنّ الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 39 ألفا و551 رسالة، تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو 1093 رسالة، وجاءت اللحوم البتلو المبردة والبطيخ والجبن بأنواعه، وإضافات الأعلاف ومسحوق الشطة والعطور ومكملات غذائية وزيت الزيتون، ومركزات العصائر والشاي على رأس بنود الواردات المرفوضة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنّ عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 69 ألفا و60 رسالة، وتضمنت بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت والأدوات الصحية والورق والصابون والملابس والمفروشات، موضحا أنّ عدد الرسائل الصناعية التي تم رفضها وصلت إلى 728 رسالة، وتمثلت أهم البنود الصناعية المرفوضة في لعب الأطفال وأحجار القطع والجلخ والسيراميك والمنظفات والمواد اللاصقة والدهانات.