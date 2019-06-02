البحيرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد مع قرب عيد الفطر المبارك، ووجه المحافظ اللواء هشام آمنة، برفع درجة الاستعداد وتكثيف كافة الجهود بالمديريات الخدمية.

وقال الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تجهيز 354 ساحة على مستوى المحافظة، لأداء صلاة العيد، بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي بإجمالي 572 إماما أساسيا واحتياطيا، وعلى رأس تلك الساحات ساحة استاد دمنهور الرياضي.

وأكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال وضع جدول للمرور المكثف على المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بالطوارئ وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات في فترة عيد الفطر، مع التنبيه المشدد على مديري المستشفيات ووكلائهم بالتواجد اليومي على مدار 24 ساعة بالمستشفيات، وتفعيل دور عمل فرق الانتشار السريع بالمستشفيات، مع تكثيف الرقابة على أماكن تداول الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك وإنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة ومصانع الحلوى من عجين (الكعك، البسكويت، محلات بيع المكسرات)، ومنافذ البيع والمعارض والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأشار إلى شن حملات بمعرفة لجنة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات صباحا ومساء وخلال أيام العيد، وأيضا حملات مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، والمرور على المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ورفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقرير يومي إلى الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم واتخاذ الإجراءات الوقائية علي وجه السرعة، مع إخطار ادارة المستشفيات لرفع درجة الاستعداد بها لاستقبال أي حالات تسمم غذائي.