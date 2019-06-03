"مدبولي" راعيًا لـ"منحة ناصر" للقيادة الأفريقية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمنحة "ناصر للقيادة الأفريقية"، التي تطلقها الوزارة -مكتب الشباب الأفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019، بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة للملف الأفريقي؛ تنفيذًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الأفريقية، وايمانًا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم جميع أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إل تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021م، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي، حسب بيان اصدرته وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم.

وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الأفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والمؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الأفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة؛ بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.