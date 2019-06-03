توريد 178 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع الدقهلية

استقبلت صوامع وشون الدقهلية كميات من القمح المصري إنتاج عام 2019 وصلت إلى 178 ألفًا و336 طن قمح من مزارعي المحافظة، منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي، وسط تناقص معدلات التوريد بعد اقتراب نهاية الموسم.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن منظومة التوريد تسير بكل سهولة ويسر، ووفقا لما قرره الدكتور كامل شاروبيم محافظ الدقهلية، وبإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووصلت الكميات الموردة حتى الآن 178 ألفا و336 طن قمح، مبينا أن إجمالي المستهدف توريده الموسم الجاري 228 ألف طن.

وأضاف "صليب" لـ"الوطن"، أن أكبر كميات استقبلتها الشركة القابضة للصوامع وبلغت حتى الآن 106 آلاف و688 طنا، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 40 ألفا و367 طنا، والبنك الزراعي المصري 31 ألفا و279 طنا.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوريد القمح إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر؛ تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.