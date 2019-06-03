قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه "ليس لدينا أي أخطاء في الامتحانات، ولكننا أحدثنا نقلة في الأسلوب والطريقة من القديم إلى التكنولوجيا الحديثة في النظام التعليمي".

وأضاف "شوقي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن بمقر وزارة التربية والتعليم: "هذا الكلام لم يرق لأصحاب المصالح، الذين يصدرون الكتب الخارجية، أو من يقدمون الدروس الخصوصية، ولهذا يحاربون من أجل العودة للنظام الجديد، ولكننا لن نستسلم وسنستمر، وعلى الأهالي أن تساعددنا في ذلك".

وأوضح "شوقي"، أن نتيجة النظام الجديد سوف تسعد الأسر المصرية، مبينا أن عملية التصحيح تمت بشافية كاملة ولم تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وتابع "شوقي"، أن هناك جيش من البشر داخل الوزارة يتابعون عمليات الامتحانات والطلاب، وكان هناك مستوى من التكنولوجيا غير معتاد في الأداء، لكن والحكومة قدمت كل الدعم للتعليم من أجل تطبيق النظام الجديد.