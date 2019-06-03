حذر الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، من الخروج عن أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات المعتمدة والمساجد الكبرى، محذرا بأن من سيتخطى تعليمات المديرية ستتم المواجهة معه بالقانون مشددا بعدم السماح لإقامة ساحات غير المعتمدة.

وحذر "الفقي" من أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات المعتمدة، مؤكداً أن خطباء الساحات وعددهم357 خطيبا اضافه الي نفس العدد احتياطي، تم عليهم التواجد قبل صلاه العيد بساعة على الأقل.

وأكد وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، أن التعليمات واضحه لا تحتاج إلى تبيان، وأن كل من يتخلف عن ساحته سواء كان خطيبا أصليا أو احتياطيا لا مكان له بيننا وسوف ينقل لمحافظة أخرى، مشيرا إلى أن التواجد للخطباء بالزي الرسمي.