وكيل أوقاف كفر الشيخ عن ليلة القدر: من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر

أقامت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، مساء اليوم، احتفالا بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بمناسبة ليلة القدر، حضره المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظه، نائبا عن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأ الحفل بتلاوة قرآنية للشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، أعقبتها كلمة للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف قال فيها، "إن الحديث عن ليلة القدر هو الحديث عن ليلة موعودة مشهورة، من بين سائر الليالي".

وقال الفقي إن "الحديث عن ليلة العظمة والشرف يقال فلان له قدر، أي له منزلة وشرف، وقيل سميت بليلة القدر، لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بولسطة، ملك ذو قدر على رسول ذو قدر إلى أمه ذات قدر، وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف، عند الله عزو جل".