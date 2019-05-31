تحتفل مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقى، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، بليلة القدر بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه من المقرر حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الأقليم، اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، الشيخ عطا البسيوني، مدير عام الدعوة، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأضاف الفقى، يبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، للقارئ الشيخ قطب الطويل، تعقبه كلمة لوكيل لوزارة الأوقاف عن فضل ليلة القدر، وعلامات وأمارات هذه الليلة المباركة.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد على مستوى المحافظة ستحتفل اليوم، بليلة القدر، وذلك بحضور مديري إدارات الأوقاف، ومفتشي الدعوة في المساجد الرئيسية.