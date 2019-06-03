مي عمر: لم أكن على علم بملقب رامز جلال.. وزوجي لا يفرضني على الساحة

قالت الفنانة مي عمر، إنها لم تكن على علم مسبق بالمقلب، الذي دبره لها الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، في شهر رمضان.

وأضافت "مي"، خلال تصريحات لبرنامج "تفاعلكم"، عبر شاشة "العربية"، مجيبة عن سؤال يتعلق بقلة أدوار البطولة النسائية، وقالت إن البطولة النسائية متواجدة بكثرة في الدراما، لكنها تكون قليلة في السينما.

وعن قدرتها وزوجها المخرج محمد سامي، على التوفيق بين حياتهما الشخصية وظروف عملهما، قالت "مي": "ساعات بيبقى عندي شغل كتير في وقت معين، لكن ساعات كتير بوقف شغل، وكمان هو مش بيفرضني على أي عمل".

وعن سر رشاقتها، قالت: "مش باكل حلويات عشان مش بحبهم".

وتدور فكرة البرنامج، حول إجابة الضيف على 25 سؤالًا متنوعًا بسرعة كبيرة، حيث تقل مدة الحلقة عن 6 دقائق.