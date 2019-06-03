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مي عمر: بستغرب من اتهام صوري بالجرأة.. ونفسي أمثل مع يسرا والفخراني

مي عمر: بستغرب من اتهام صوري بالجرأة.. ونفسي أمثل مع يسرا والفخراني

عضو مركز البحوث الفلكية لـ"الوطن": الثلاثاء غرة شهر شوال فلكيا

عضو مركز البحوث الفلكية لـ"الوطن": الثلاثاء غرة شهر شوال فلكيا

مي عمر: لم أكن على علم بملقب رامز جلال.. وزوجي لا يفرضني على الساحة

مي عمر: لم أكن على علم بملقب رامز جلال.. وزوجي لا يفرضني على الساحة

داليا البحيري تشارك "راعي مصر" في توزيع ملابس عيد الفطر بالصعيد

داليا البحيري تشارك "راعي مصر" في توزيع ملابس عيد الفطر بالصعيد

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

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قبطان سفينة مصرية تقل مهاجرين غير شرعيين يطالب تونس بالسماح للرسو

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غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

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"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

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خريطة حفلات عيد الفطر في القاهرة.. سعر التذاكر يصل لـ4000 جنيه

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