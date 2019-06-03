قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنه جرى شحن حصة الدقيق المقررة للمخابز التموينية المدعمة لمدة 3 أيام قادمة من اليوم لضمان توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أعلن عن تعديل مواعيد عمل المخابز وزيادة دعم عدد الأنابيب بـ30000 أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين، حيث سيجري تعديل مواعيد المخابز إلى ما كانت علية قبل شهر رمضان مع العمل على توفير الخبز خلال أيام عيد الفطر المبارك وتشغيل عدد كافي من المخابز، وذلك لتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك مع توفير الدقيق الخاص بالمخابز أيام العيد.