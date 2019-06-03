تفقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، مستشفى الطلبة الجامعي، للاطمئنان على الاستعدادات، داخل المستشفى، تحسبًا لأي طوارئ خلال العيد، وبهدف اﻻطمئنان على أحوال المرضى من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا الرمزية من اتحاد طلاب الجامعة، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم.

وشدد جابر على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات الطبية، واستكمال الناقص منها، وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن، لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة.

كما أكد ضرورة تكثيف عدد الأطباء، بقسم الاستقبال والطوارئ، مع توفير عدد من الأسرّة، لتجنب حدوث أي أزمات، خلال إجازة عيد الفطر.

وقال الدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى طلبة الجامعة، إن المستشفى تتميز بكونها ذا قدرة استيعابية عالية، تضم 176 سرير، و8 غرفة عناية جراحية، و10 أسرة عناية مركزة، و5 غرف عمليات، تعمل على مدار الساعة، و4 عربات إسعاف، بالإضافة لوحدة غسيل الكلى، والتي تضم 27 جهاز غسيل كلى، ووحدة لمعالجة المياه.