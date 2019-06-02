محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والفائزين بمسابقة "أنتل"

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، 5 طلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميا في مسابقة Intel ISEF، في مجال علم المواد ومجال الهندسة البيئية ، والتي أقيمت بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تكريم 33 طالب من أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، حصل 8 طلاب منهم على الدرجة النهائية 280 درجة، و25 طالب حصلوا على 279.5 درجة.

وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على هذا التفوق، قائلاً: "هذا هو ثمرة كفاحهم ومجهودهم المبذول، وهذا يجعلنا جميعا نفخر بهم جيلا لبناء مستقبل مصر".

وأضاف "قنصوة" أن عليهم جميعا أن يحددوا أهدافهم في دراستهم ومراحلهم التعليمية المتسقبلية من الآن، خاصة أن العالم القادم هو عالم الثورة الرقمية الرابعة، والتي ستتغير وتلغى به بعض الوظائف التقليدية بشكل كبير، نتيجة لتطور العالم والتخصصات المطلوبة التي ستعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

وطالب المحافظ الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة الاهتمام والاستثمار في تنمية عقول أبناءهم والتي تعتمد على الفهم والتثقيف وزيادة المعرفة، خاصة أن مصر أتاحت للجميع قيمة علمية هائلة وهي بنك المعرفة الذي يعد كنزا لايمكن أن يقدر بمال، ويجب الاستفادة منه جيدا، وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء دروع التميز العلمي وميداليات تذكارية للفائزين بمسابقة Intel ISEF، والميداليات الفضية لأوائل الشهادة الإعدادية، مقدما الشكر لقيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودعمهم لأبنائنا الطلبة ليصلوا لهذا المستوى التعليمي الهائل.

جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي نقيب صحفيي الإسكندرية ومديري الإدارات التعليمية، ومديري ومعلمي المدارس وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.