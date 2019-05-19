قال الفنان ماجد المصري، إن النجمة غادة عبدالرازق أفضل من الفنانة رانيا يوسف، مؤكدًا أن الأخيرة ممثلة "قوية جدًا"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وتحديدًا في فقرة "والله لو لعبت يا زهر".

وعن أفضل الممثلين في الجيل الحالي، من الرجال والسيدات، قال "المصري": "رقم واحد هو كريم عبدالعزيز، وهند صبري في السيدات".

كما نفى المصري، ما تردد عن عدم حبه ظهور أولاده على منصات السوشيال ميديا، خوفًا من معرفة الجمهور لسنه الحقيقي، خاصةً أنهم في مرحلة الشباب، وقال: "كل سن وله رونقه واللي مش عاجبه يشد في حواجبه وأنا عندي 55 سنة".