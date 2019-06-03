أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، قرارات بتعيين 7 وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من الكليات بالجامعة.

شملت القرارات تعيين الدكتورة نهاد محمد علي أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم وكيلا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مازن محمد سليم أستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شوقي سليم أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم، تعيين الدكتورة إلهام محمد سلامة أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم رئيسا لقسم علم الحشرات بالكلية، والدكتورة دينا محسن علي أستاذ النبات بكلية العلوم رئيسا لقسم النبات بالكلية، وتعيين الدكتور علاء السيد أمين أستاذ الكيمياء بكلية العلوم رئيسا لقسم الكيمياء بالكلية، والدكتور محمد علي عطية أستاذ الفيزياء بكلية العلوم رئيسا لقسم الفيزياء بالكلية.