قالت الفنانة رانيا يوسف، إن لديها 3 أفلام قيد العرض لكنها لا تعرف موعد عرضها بالضبط، موضحةً: "فيلم (دماغ شيطان) في المونتاج، و(خلي بالك من اللي جاي) خلص، و(أسوار) المفروض كان هيتعرض في مهرجانات".

وأضافت خلال حوارها مع جيهان عبد الله، مقدمة برنامج "رسايل"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنها لم تتمكن من متابعة مسلسلات رمضان بسبب عملها لكنها تابعت بعض المسلسلات هي "زي الشمس وحدوتة مرة ولمس أكتاف".

وبعثت رسالة للفنانة غادة عبد الرازق، قائلة: "ربنا يوفقك ويسعدك.. ومسلسلها السنة دي فكرته حلوة وهي حلوة".

وعن أقرب شخصياتها لقلبها، اختارت رانيا يوسف صافي سليم في "أهل كايرو"، وبطة في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، لويز في مسلسل "حرب الجواسيس"، سنية في "أفراح القبة"، وإلهام في مسلسل "كإنه امبارح".

ووجهت "رانيا" رسالة لاذعة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "ارحمونا واتقوا ربنا فينا، إحنا بنتشتم عمال على بطال، وعمومًا ده من ميزان سيئاتنا، حقيقي السوشيال ميديا قاتلة وقاسية جدًا وما بترحمش".