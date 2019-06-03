أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اليوم، حالة الطوارئ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكلفت مديري الإدارات برفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع الإجازات والراحات بجميع القطاعات، وحتى انتهاء إجازات العيد، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عماد الدين حسن، مدير الرعاية الأساسية، مع مديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور شريف صبحي مدير الطوارئ، والدكتورة حنان بهاء إدارة الطب العلاجي.

وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء والتمريض النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والمعاونين بالأقسام المعاونة من أشعة ومعمل وبنك الدم، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية.

كما جددت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، التأكيد على جاهزية كل أجهزة الأقسام الحرجة والمعاونة للعمل بكفاءة، والتأكد من عمل وحدات حفظ الموتى، والإبلاغ عن أية أعطال مفاجئة فور حدوثها، كما أكدت على توفير الطعوم والأمصال وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على الأسواق، وتوفير سيارات الإسعاف في الأماكن السياحية ومناطق تمركزها.