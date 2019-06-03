على عكس العادة، رفض الجزارون رفع أسعار اللحوم هذا العيد، رغم اعتيادهم على زيادتها فى تلك المناسبات، وخاصة فى عيدى «الفطر والأضحى»، وسط حالة من الارتياح سرت بين الأهالى دفعتهم إلى الإقبال على شراء اللحوم التى لم يزد سعر الكيلو منها على 100 جنيه للعجالى و110 جنيهات للضأن.

«شعبان محمود»، من قرية «أبومناع بحرى»، قال إن أسعار اللحوم فى العيد لم ترتفع، فسعر كيلو اللحم العجالى 100 جنيه، و110 جنيهات لكيلو لحوم الضأن والماعز، وهذه الأسعار فى متناول الجميع، لافتاً إلى أن الجزارين بدأوا ذبح لحوم العيد قبل يوم، دون أن يقدم أحدهم على الإعلان عن زيادة السعر رغم ارتفاع تكلفة تربية الماشية.

وأوضح «على عامر» من سكان مركز قفط، أن السبب الحقيقى وراء عدم رفع الجزارين أسعار اللحوم كما هو معتاد كل عام، هو مبادرات تخفيض اللحوم التى أجبرتهم على البيع بسعر السوق، فمبادرات الشباب وأهالى القرى فى مركز قفط التى جرى تعميمها على باقى قرى المحافظة، ساهمت فى تراجع أسعار اللحوم فى محال الجزارة بعد كشف جشع التجار وتربحهم بمبالغ كبيرة. وأكد على جابر، وكيل وزارة التموين فى قنا سابقاً، أن هناك عوامل أدت إلى تراجع أسعار اللحوم فى قنا وعملت على استقرارها فى المناسبات، من بين تلك العوامل طرح اللحوم السودانية الطازجة التى تماثل البلدى فى المجمعات الاستهلاكية من اللحوم، وأشار الحوت السمان، جزار، إلى أن وراء استقرار أسعار اللحوم وعدم رفعها من قبل الجزارين، ركود أسواق الماشية وتراجع حركة البيع التى أدت إلى نقص تراجع أسعار العجول فضلاً عن رقابة التموين على الأسواق، موضحاً إلى أن الجزارين أجمعوا على عدم رفع السعر هذا العيد والبيع بـ100 جنيه فى القرى ومعظم مناطق المحافظة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين فى المحافظة، إن المديرية طرحت قرابة 15 طناً من اللحوم السودانية والبرازيلية فى المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى طرح القوات المسلحة كميات كبيرة من اللحوم سواء بسيارات أغذية متحركة أو ثابتة، الأمر الذى وفر المعروض منها وأدى إلى استقرار الأسعار.