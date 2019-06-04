تُقدم "MBC مصر"، طوال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحليلا فنيا لنجوم الكرة الأفريقية، إذ جرى الاتفاق حتى الآن مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقوموا بتحليل المباريات بشكلٍ يومي.

وقالت "mbc مصر"، في بيانٍ لها، اليوم، إنها تعاقدت مع مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، بالإضافة لنجوم منتخب مصر السابقين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال، وستشهد التغطية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الكثير من المُفاجآت تحت شعار "كأس الأمم الإفريقية بعيون MBC مصر".

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية 2019، تستضيفها مصر، وتستمر منافساتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 ، وتقام مباريات مرحلة المجموعات على 6 استادات بالقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس.