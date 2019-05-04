تستعد قناة "mbc مصر" لإطلاق مجموعة من المسلسلات الدرامية، الخاصة بشهر رمضان، اعتبارًا من اليوم السبت، إذ تعرضها بوقتٍ مبكر، قبل حلول الشهر الكريم، بيومين.

وتبدأ قائمة المسلسلات المُعروضة، اعتبارًا من اليوم، بمسلسل "قابيل" للفنان محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتدور أحداث العمل، حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة، تتوزع أحداث العمل على خطوط درامية مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، أشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، وأحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين.

كما يُعرض مسلسل "فكرة بمليون جنية"، للفنان علي ربيع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

"فكرة بمليون جنية" كوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط "علاء الدين مصباح"، الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الاختراع والإبتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنية يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

المُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل "سك على إخواتك" العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، واحمد السيسي، ووليد فواز، أحمد سلطان وآخرين.

وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يُعرض مسلسل "شقة فيصل" للفنان كريم عبدالعزيز.

ويغوص كريم محمود عبدالعزيز ضمن مسلسل "شقة فيصل" في عالم الأغنية الشعبية، ويحلم بأن يكون مُطرباً ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه، وخلال مشواره المعقّد يواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إىي أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته.

يُشارك مع كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبد الله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.