يتميز مواليد برج الميزان بالطيبة ولديهم قدرة فائقة على توجيه النصيحة للآخرين بطريقة مقبولة، رجل الميزان حنون وإمراة الميزان شديدة الأنوثة.
وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
اقتران القمر وعطارد في منزل الحظ يمنحك إصرارا على تحقيق فوائد ويحالفك الحظ.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
فينوس في منزلك الثامن مما يجعل الأحباب يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان أنور وجدى، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.