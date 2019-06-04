يفضل مواليد برج العقرب العمل الفردي عن الجماعي، ويتصفون بالرومانسية، ومن الصعب أن تكسب ثقتهم.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال، ويحتم عليك ذلك أن تبتعد عن المغامرات المالية والمخاطرة.. اصبر لتتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحظ يعدك بفترة مثالية للحب والمغامرة، وتقضي أوقاتا رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.