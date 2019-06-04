تعد العفوية من أبرز مميزات مواليد برج القوس، ومن أبرز عيوبهم الثقة المطلقة في الآخرين.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن مع عطارد في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك، ولا تتسرع حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس غسان مطر، ويوافق تاريخ ميلاده 8 ديسمبر.