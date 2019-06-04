تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك استمرارا للخدمات اليومية التي تُقدم للقراء، وفقا لموقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:10

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:29

أذان المغرب 6:53

أذان العشاء 8:25

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:10

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 3:37

أذان المغرب 7:01

أذان العشاء 8:35

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 3:05

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:24

أذان المغرب 6:48

أذان العشاء 8:20

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر 3:04

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:54

أذان العشاء 8:28

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

أذان الفجر 3:14

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:51

أذان العشاء 8:22