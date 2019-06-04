تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك استمرارا للخدمات اليومية التي تُقدم للقراء، وفقا لموقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي جاءت على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:10
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:29
أذان المغرب 6:53
أذان العشاء 8:25
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:10
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 3:37
أذان المغرب 7:01
أذان العشاء 8:35
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 3:05
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:24
أذان المغرب 6:48
أذان العشاء 8:20
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
أذان الفجر 3:04
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:54
أذان العشاء 8:28
مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
أذان الفجر 3:14
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:51
أذان العشاء 8:22