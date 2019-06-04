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الزمالك

استقرت إدارة نادي الزمالك، على عدم خوض معسكر أوروبى، خلال فترة توقف بطولة الدورى نظراً لمشاركة المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة أمم أفريقيا التى سوف تقام فى مصر بداية من 21 يونيو الحالى.

إدارة الزمالك تستقر على تأجيل معسكر أوروبا

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، التي تمسكت ببقاء السويسري كريستيان جروس، مديرًا فنيًا للفريق، عقب حصد لقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، لأول مرة في تاريخ النادي، وبعد غياب دام لـ 16 عامًا عن منصات التتويج الأفريقية.

رئيس الزمالك للجماهير: اللي عاوز جروس يلم فلوس ويجي النادي

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يستسلم لمحاولات التشويه بما فعله داخل النادي، منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة مع برنامج الزمالك اليوم: "محدش هيقرب من الزمالك طول ما أنا موجود وعائلة منصور موجودة".

وأضاف: "أنا الرئيس التاريخي للزمالك، أنا اللي عملت الزمالك الجديد".

رئيس الزمالك: محدش هيقرب من النادي طول ما أنا وعائلة منصور موجودين

أطلقت جماهير نادي الزمالك، حملة ضد رئيس نادي الزمالك، من خلال موقع التوصال الإجتماعي "تويتر"، بعد تعادل الفريق أمام حرس الحدود، بهدف لكل منهما، بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 بالدوري الممتاز، بالإضافة للعديد من القرارات التي اتخذها في الآونة الأخيرة، بعد حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، على حساب نهضة بركان المغربي.

بعد التعادل أمام الحرس.. جماهير الزمالك تُطلق هاشتاج "مرتضي باع الدوري"

خيم الحزن على الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، واللاعبين، بعد التعادل أمام حرس الحدود، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بالجولة المؤجلة من الإسبوع الـ 30 بالدوري الممتاز.

بالصور الحزن يُخيم على لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام الحرس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعثره في مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الممتاز.

بالفيديو ملخص تعادل الزمالك أمام حرس الحدود بالدوري

بتروجيت

أعلن نادي بتروجت، اليوم الإثنين، خوض مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من عمر الدوري، المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم، وتراجعه عن قرار عدم لعب اللقاء حتى بعد كأس الأمم الأفريقية.

تأكيدا لـ"الوطن سبورت".. بتروجيت يكشف سر تراجعه عن الانسحاب: الحس الوطني

جدول الدوري ترتيب الدورى المصرى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعثره في مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي يتصدر.. بيراميدز وصيفًا والزمالك في المركز الثالث