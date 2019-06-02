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ليفربول

دخل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في وصلة من الرقص داخل غرف خلع الملابس بعد تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا.

ونشر مدافع ليفربول ديان لوفرين عبر حسابه على إنستجرام فيديو لمحمد صلاح، يرقص داخل غرف الملابس على إحدى الأغاني الإنجليزية، وسط وصلة ضحك من الكراوتي وساديو ماني.

ونجح فريق ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا، عقب انتصاره بهدفين نظيفين على توتنهام، في نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، والتي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بالفيديو.. صلاح يحتفل بالرقص داخل غرف ملابس ليفربول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

حرص محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجيزي على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب "تريكة" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أالف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".

بالصور أبو تريكة مهنئا "صلاح" باللقب الأوروبي: مبروك عليك الكرة الذهبية

بالفيديو ملخص لمسات محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

تعد ظاهرة اقتحام الملاعب من قبل المشجعين، خاصة في المحافل والبطولات الكبرى أحد أبرز الظواهر التي يحاربها الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث دائمًا ما يكون هدف المقتحمين الأول إما مقابلة نجومهم المفضلين وجهًا لوجه، أو من أجل السعي للشهرة في المقام الأول.

وخلال المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء، السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو اقتحمت فتاة عارية أرضية الملعب، وقام مسئولو الملعب بإخراجها من الملعب على الفور لاستكمال المباراة، وتنتظر تلك الفتاة عقوبة صارمة وقاسية بعد هذا السلوك المسيء والذي قد يصل إما إلى السجن، أو الحرمان من دخول أرض الملعب مدى الحياة.

السجن في انتظار الفتاة العارية ُمقتحمة نهائي أبطال أوروبا

عيد الفطر

يحرص المواطنون على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالخروج للنوادي أو الحدائق أو السينمات أو الكافيهات، وقالت العميد نشوى محمد رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن القاهرة، إن الشرطة وضعت كافة الاستعدادات لمواجهة التحرش في عيد الفطر هذا العام.

وأضافت، لـ"الوطن"، أنه سيتم تأمين الشوارع في العيد بعدد كبير من رجال الشرطة في الميادين والحدائق وبجوار السينمات والأماكن المزدحمة لمنع التحرش والقبض على من يقوم بأي تجاوز.

وقدمت رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة نصائح للفتيات لمواجهة التحرش أولها: تجنبي السير بمفردك والسير في مجموعات، ثانيا: عليك الاستعانة بالمواطنين في حال التعرض للتحرش لضبط المتحرش. ثالثا: يجب تسليم المتحرش لأقرب مركز شرطة دون خجل أو خوف.

3 نصائح لمواجهة التحرّش في عيد الفطر

أيام قليلة وتبدأ احتفالات المسلمين بعيد الفطر المبارك، ويجد البعض متعة في تناول الفسيخ والرنجة، ولذلك تستعرض "الوطن" لقرائها أرقام مهمة في حالة التعرض للتسمم من تناولها على النحو التالي:

1- الخط الساخن للطوارئ واستقبال الشكاوى: 16474

2- رقم الإسعاف: 123

3- الخط الساخن للإبلاغ عن حالات تسمم الفسيخ والرنجة: 105

4- الخط الساخن للرعاية الأساسية: 19153

خلال عيد الفطر.. أرقام مهمة للإبلاغ عن تسمم الفسيخ والرنجة

الشهادة الإعدادية

تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، للعام الدراسي 2018/2019، ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في 15 محافظة