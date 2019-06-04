يحدث اليوم| المحافظات وأجهزة الدولة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 4 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

وزارة التموين تكثف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك

تقوم وزارة التموين بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ، وتتضمن الخطة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها. بهدف توفير جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد.

شركة توزيع الكهرباء تبدأ برفع حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية

تبدأ شركة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، برفع حالة الطوارئ، خلال أيام عيد الفطر باتخاذ عدد من الإجراءات.

محافظة القاهرة ترفع حالة الطوارئ لتوافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر

تشرع محافظة القاهرة برفع درجة الطوارئ لتوافر الخدمات للمواطنين، وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر، كما سيكون هناك تشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحال، خاصة التى تبيع الأسماك المملحة والطازجة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافرها.

شركة مترو الأنفاق تستكمل درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

تستكمل شركة مترو الأنفاق درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وعمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات وحلها، وزيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك.

وزارة الزراعة تبدأ رفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

تبدأ وزارة الزراعة رفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضى الزراعية خلال الإجازة، إضافة إلى تهيئة وتزيين الحدائق التابعة للوزارة لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفّضة فى منافذها ومنع التعدى على الأراضى الزراعية.

مديرية الصحة بأسيوط ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة

ترفع مديرية الصحة بأسيوط درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة، والمركزية بنطاق المحافظة ، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

محافظة كفرالشيخ تستكمل استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر في المدن والقرى

تستكمل محافظة كفرالشيخ استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر في المدن والقرى، وتكثيف الرقابة التموينية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها.

محافظة الفيوم تواصل الاستعداد بكامل القطاعات لاستقبال عيد الفطر

تواصل المحافظة درجة الاستعداد بكامل القطاعات لاستقبال عيد الفطر، وتنظيم "نوبتجيات " لرفع القمامة والمخلفات على مدار اليوم، وكذلك تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والأغذية للاشتراطات الصحية.

محافظة الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

تبدأ محافظة الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار اليوم، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات؛ لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المعنية لحل المشكلات والرد على الشكاوى.

محافظة أسوان تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

تواصل المحافظة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث وجه أحمد إبراهيم محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها، والإعلان عنها مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية تكلف 1016 من الشخصيات الدينية لإلقاء خطبة صلاة العيد

كلفت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية ألف وستة عشر من الشخصيات الدينية لإلقاء خطبة صلاة العيد، نصفهم بصفة أصلية والنصف الآخر بصفة احتياطية، وذلك في الساحات التي تم تخصيصها لهذا الغرض، وذلك بمناسبة صلاة عيد الفطر بجميع أحياء ومراكز ومدن الدقهلية، وتم تخصيص الأماكن المناسبة للساحات وعددها 508 ساحات في الخلاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية.

غرف العمليات بمحافظة الدقهلية تعمل طوال أيام العيد لمواجهة الطوارئ

تبدأ غرف العمليات بديوان عام محافظة الدقهلية والوحدات المحلية للأحياء والمدن والمراكز والقرى فى عملها اعتباراً من الثامنة صباحا وطوال أيام العيد لمواجهة أي ظروف طارئة وكذلك تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية وأجهزة شركتي مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء مع تواجد فرق الإنقاذ البحرى بشاطئ جمصة لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد.